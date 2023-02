Giovedì 16 febbraio torna “M’illumino di meno”, la giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di vita Sostenibili lanciata dalla trasmissione di Radio 2 “Caterpillar” nel 2005: è il momento in cui tutti siamo invitati tra il serio e il faceto a fare il focus sulle nostre abitudini e al modo in cui utilizziamo l’energia, con l’intento di modificare le nostre abitudini durante tutto l’anno.

FIAB Ravenna ha sempre aderito a questa iniziativa promuovendo in particolare la cultura dell’utilizzo della bicicletta, con particolare attenzione al tema della sicurezza e dell’importanza di idonea segnaletica luminosa quando si utilizzano le due ruote: è importante infatti rendersi ben visibili in strada, con luci, catarifrangenti, giubbetti per la visibilità ecc.

Il discorso sulla bicicletta è a tutto tondo: la bicicletta non ingombra, migliora il traffico, non fa rumore, ha cura dell’ambiente, della nostra salute, fa incontrare le persone e migliora l’umore.

Ma soprattutto non consuma e non produce emissioni. Avere una città più sostenibile, coltivare un turismo più sostenibile è possibile se dirottiamo gli spostamenti dall’utilizzo dell’auto verso l’utilizzo della bicicletta, se ci impegnamo per una città costruita attorno ai bisogni delle persone, si tratti di anziani, bambini, ciclisti, persone a mobilità ridotta, con aree pedonali, zone di incontro, spazi da vivere insieme.

Per questo vi aspettiamo con le vostre bici alle 18.30 in Piazza del Popolo, che sarà simbolicamente al buio, e dopo un breve giro urbano, concluderemo la serata con un aperitivo insieme. Le bici dovranno essere dotate di luce bianca anteriore e rossa posteriore con catarifrangente. E’ consigliato l’utilizzo del casco.