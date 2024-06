Il Comune di Brighella aderisce anche quest’anno all’iniziativa promossa da Città dell’Olio “Merenda nell’Oliveta”.

Quest’anno il tema è il “mental wellness”, il benessere psicofisico che si può raggiungere trascorrendo del tempo immersi nel meraviglioso paesaggio olivicolo dei borghi italiani.

Per celebrare il tema Cab Terra di Brighella, in collaborazione con la Pro Loco e con il Comune di Brisighella, organizza per sabato 15 Giugno alle ore 17:00 (Brisighella – via Bicocca, 16) un pomeriggio all’aria aperta che prevede una pratica yoga con Melissa Ceroni, per riconnettersi con la natura e trovare equilibrio interiore.

Sarà una sessione rilassante e accessibile a tutti, dove le posizioni yoga, le tecniche di respirazione e le meditazioni aiuteranno a ritrovare la quiete e il benessere, nella magica atmosfera degli olivi secolari di Brisighella. Al termine della pratica si svolgerà la merenda.