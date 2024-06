Faenza …passo dopo passo 2.0’ è l’iniziativa nata a Faenza per promuovere i benefici del camminare quale attività di prevenzione primaria e secondaria e per osservare un corretto regime alimentare promuovendo inoltre la socializzazione fra persone spinte dallo stesso desiderio di “uscire di casa”, valorizzando, alle stesso tempo, il territorio, la riscoperta degli spazi verdi, le bellezze artistiche e le numerose e spesso non valorizzate piste ciclo-pedonali, di cui il territorio è ricco.

Martedì 11 giugno gli organizzatori propongono GrandEvento, momento di socializzazione e di promozione dell’iniziativa. Il ritrovo per la partenza è alle 20.30 nei pressi della Fontana Monumentale di Faenza in piazza della Libertà, dove l’amministrazione saluterà i partecipanti. Al rientro dalla passeggiata verrà offerto un piccolo buffet.