Si è svolta, a Bastia Umbra, la Prima Prova Nazionale Assoluti, valida per le qualificazioni ai campionati Italiani che si svolgeranno a Bari dal 4 al 9 giugno prossimi.

Dei 10 rappresentanti del Circolo Ravennate della Spada a.s.d. presenti all’evento i risultati migliori sono stati il 21° esimo posto di Alessia Pizzini e il 27° di Francesco Delfino. Ottimo turno di girone con tutte vittorie per Alessia che è entrata direttamente al tabellone delle 128 di eliminazione diretta dove ha superato agevolmente prima un’atleta romana, per poi continuare nelle vittorie battendo la pugliese Di Martino, ma venendo fermata in 21^ posizione dalla milanese Chwojnik. Conferma del buon periodo di forma e risultati per Francesco che, attestatosi nelle prime 100 posizioni dopo i gironi, supera agevolmente un atleta catanese, affronta il milanese Panico e supera il corregionale Di Marco. Gli nega l’ingresso al tabellone dei 16 il rappresentante delle Fiamme Azzurre Armaleo, lasciandolo in 27^ posizione, ma permettendogli di mettere già un piede dentro ai qualificati per il Campionato Italiano, esattamente come Alessia.

La prima giornata di gara aveva visto in pedana gli spadisti: oltre a Francesco Delfino il Circolo era rappresentato da Manuele Merendi (75°) e Tommaso Mazzotti (312°). Seconda giornata di gara, con la spada femminile dove oltre ad Alessia Pizzini sono scese in pedana Alice Casamenti (71°) e Lavinia Delfino (107°), Beatrice Fava (142°), Elena Antonucci (147°), Giada Russo (170°) e Greta Merola (191°).

Una gara molto utile per verificare il punto della preparazione in quella che è comunque ancora la prima parte della stagione, come hanno potuto riscontrare i maestri Pavlo Putyatin e Devis Brunello che erano gli accompagnatori ufficiali della delegazione ravennate nella due giorni umbra.