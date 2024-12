“Intendo fare le mie congratulazioni alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione che ha portato all’identificazione di una pericolosa organizzazione neonazista, accusata di pianificare azioni terroristiche di sovvertimento dell’ordinamento democratico e atti violenti contro le massime cariche istituzionali, e che ha condotto all’arresto di diversi esponenti del gruppo, di cui 5 nel bolognese. Un ringraziamento particolare alla Digos di Bologna per l’impegno e la professionalità dimostrati nel condurre indagini di straordinaria complessità” così in una nota il presidente eletto della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale.

“Esprimo inoltre solidarietà e vicinanza alle alte cariche istituzionali oggetto di gravissime minacce.

L’Emilia-Romagna, baluardo di valori democratici e antifascisti, terra in cui il terrorismo ha lasciato ferite insanabili, respinge duramente tali ideologie violente di estremismo, propaganda e istigazione all’odio razziale e religioso e continuerà a difendere con determinazione e forza, giorno dopo giorno i principi democratici di libertà e uguaglianza”.