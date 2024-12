Gli European Ceramics Days sono uno dei momenti di confronto e formazione più importanti per il mondo della ceramica in Europa. Queste giornate sono organizzate dal Forum Europeo della Ceramica, presieduto da Elisabetta Gualmini e da Cerame-Unie, l’associazione che rappresenta il mondo dell’industria ceramica in Europa.

Anche quest’anno, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, è stato invitato al Parlamento Europeo come relatore, in quanto presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e primo cittadino della città della maiolica, per portare la voce delle località in cui è forte la produzione di ceramica artistica e artigianale