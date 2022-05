Sono partiti sui campi del Circolo Tennis Cervia una serie di tabelloni giovanili di grande rilevanza tecnica. Per l’esattezza prende il via il torneo di Primavera Under 10 e 14, maschile e femminile, tappa di categoria A del circuito regionale. Nell’Under 10 sono 34 i giocatori al via, nell’Under 14 sono 41 nel complesso. Under 10 maschile, 1° turno: Tommaso Pilati-Gabriele De Vita 7-5, 6-3. 2° turno: Alessandro Bonetti-Matteo Campana 4-6, 6-4, 10-7, Pietro Galimberti-Riccardo Arcangeli 4-6, 6-2, 10-6. Under 10 femminile, 1° turno: Waleska Lusini-Gemma Pollini 6-2, 6-1, Alice Balducci-Anna Foschini 6-2, 6-1.

Nell’Under 14 femminile la n.1 è la 4.3 Aurora Baldassarri, n.2 la 4.4 Maria Luce Ossani. 1° turno: Sara Guerrini-Vittoria Montalti 6-1, 6-3. Quarti: Emma Ceccarelli-Lucrezia Cavalieri 6-3, 6-2. Nel maschile i giocatori da battere sono nell’ordine i 4.1 Beniamino Savini, Enea Vinetti, Alessandro Cortesi, Riccardo Colombi, Gianluca Zivieri ed i 4.2 Riccardo Vecchi e Jacopo Liverani. 2° turno: Federico Camporesi-Alessandro Cardinaletti 6-4,3-6, 10-6, Nicolò Neri-Alessio Argnani 7-5, 7-6 (4), Filippo Foschi-Gianmarco Rasi 6-1, 6-3.

Al via anche i tornei di qualificazione per i campionati italiani Under 11, 12 e 15 (121 giocatori al via). Nell’Under 11 maschile i giocatori con miglior classifica sono i 3.5 Edoardo Ghiselli ed Alex Cremonini. 2° turno: Francesco Martinini-Filippo Albarello 6-0, 6-0. Nel femminile le big sono le 4.3 Emma Lanzoni, Francesca Mora e Victoria Galeone e la 4.4 Gaia Migliorini. 2° turno: Maria Chiara D’Accampo-Sofia Mascarino 6-2, 6-3.

Nell’Under 12 maschile teste di serie nell’ordine al 3.5 Riccardo Bogdan Pastrav ed ai 4.1 Sebastiano Mantovani, Daniele Longo, Gianluca Tanzi, Riccardo Pretolani, Federico Bacchini, Marco Giovagnoli e Lorenzo Neri. 1° turno: Tommaso Venturi-Tommaso Zanzini 7-6, 4-6, 6-3. 2° turno: Elia Iannuzzi-Federico Attanasio 4-6, 7-5, 6-4, Edoardo Lo Faso-Fabio Argelli 7-6 (6), 6-1.

Nell’Under 12 femminile le big sono nell’ordine la 3.3 Sofia Cadar, la 3.4 Francesca Montorsi e la 3.5 Gaia Donati. Nell’Under 15 maschile guida il ranking il 2.7 Pietro Briganti, davanti al 2.8 Alex Guidi ed ai 3.1 Riccardo Pasi e Luigi Valletta. 1° turno: Riccardo Albicini-Kevin Roda 4-6, 6-2, 6-3, Andrea Mascarino-Luca Iannice2-6, 6-2, 6-4.

Nell’Under 15 femminile la 2.7 Chiara Bartoli precede le 2.8 Sveva Azzurra Pansica e Silvia Alletti e la 3.1 Sandy Mamini.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fiorella Placucci.