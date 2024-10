Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente all’Rsu, hanno firmato il contratto integrativo di Agrisfera, importante cooperativa agricola ravennate con sede a Sant’Alberto che associa 176 persone di cui 92 soci attivi e quasi 3.900 ettari di terreno. Al termine delle assemblee sindacali, le lavoratrici e i lavoratori hanno approvato, con ampia maggioranza, un significativo accordo che migliora le condizioni economiche e normative dei lavoratori.

Le principali novità introdotte prevedono, tra le altre, un aumento da 2.000 a 3.000 euro del premio di produzione destinato ai lavoratori e alle lavoratrici. L’intesa fra le parti ha raggiunto importanti miglioramenti in termini di congedi di maternità/paternità (sia facoltativi che obbligatori), giorni di infortunio sul lavoro, assenze per malattia e terapie oncologiche e permessi studio (tutte casistiche che non faranno diminuire il premio dei lavoratori). Sono state introdotte anche alcune indennità di disagio e competenza, oltre a quelle già previste dal contratto aziendale precedente.

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente all’Rsu, esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, nella consapevolezza che l’accordo migliorerà le condizioni dei lavoratori di unsettore estremamente importante per il nostro territorio.