“In merito al servizio trasmesso dal TGR Emilia-Romagna in data 30 settembre 2024 – edizione delle ore 19.30 – il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli ritiene opportuno fare alcune precisazioni e correggere affermazioni inesatte.

Innanzitutto, è necessario precisare che Purocielo, o meglio, Via Purocielo (che inizia dall’intersecazione di Via Rio Co’ subito dopo il passaggio a livello di S. Eufemia in direzione Marradi) non è una frazione, ma una via della frazione di San Cassiano, che ad oggi conta 14 residenti per un totale di 5 nuclei familiari.

Le frazioni classificate del Comune di Brisighella, compreso il capoluogo, sono 8: Brisighella, Fognano, San Cassiano, San Martino, Zattaglia, Villa Vezzano, Marzeno, Montefortino.

Per quanto riguarda i lavori svolti dopo gli eventi di maggio 2023, Via Purocielo è stata completamente riaperta nei mesi di agosto/settembre 2023 grazie ai lavori svolti dalla ditta Fabbri Costruzioni, incaricata con verbale di somma urgenza.

Nell’immediato, dal 16 maggio al 21 maggio 2023, era invece intervenuta la Montana Valle del Lamone. La strada era completamente franata in diversi punti, e sia l’Esercito che i Vigili del Fuoco non ritenevano di poter intervenire in sicurezza per la sistemazione dei versanti.

Con l’arrivo della stagione estiva e lo stabilizzarsi delle frane si è potuti intervenire per la riapertura della sede stradale.

Il tratto di strada privata che conduce all’abitazione degli intervistati Babini e Angioli è stato riaperto anche al transito veicolare a gennaio 2024. I sig.ri Babini e Angioli hanno chiesto all’ufficio tecnico del Comune di Brisighella di realizzare anche opere per la regimazione delle acque meteoriche in terreno di proprietà privata. Purtroppo questo tipo di intervento non poteva essere eseguito con i finanziamenti della somma urgenza, ma poteva essere realizzato dai privati richiedendo i rimborsi alla struttura commissariale.

Dopo l’alluvione del 18 settembre 2024, la ditta Fabbri Costruzioni è intervenuta immediatamente venerdì 20 settembre 2024 per liberare la strada pubblica e privata dalle frane ed è ancora attualmente impegnata nella riapertura delle strade.”