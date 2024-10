Continua la costruzione del nuovo muro in via Cimatti

Una barriera di terra e blocchi di cemento lungo il perimetro della curva in fondo a via Cimatti. Si sta lavorando in questi giorni per erigere una prima nuova barriera contro un’eventuale nuova alluvione. Il muro si sta alzando al confine con il terreno agricolo da dove, nelle tre alluvioni precedenti, è arrivata l’acqua esondata alla confluenza del Marzeno con il Lamone. La protezione eretta all’ultimo minuto il 18 settembre scorso, ora al centro di numerose critiche, fu spazzata via dall’acqua. Lo sbarramento in fase di costruzione in questi giorni, invece, sarà l’estremo baluardo difensivo all’interno di un progetto più ampio, un sistema di canalizzazione delle acque per trasportare la prossima piena fuoriuscita dagli alvei fluviali in un bacino di laminazione ancora da scavare. Un progetto da 3 milioni di euro.