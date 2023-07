10 mila euro donati grazie alle magliette solidali dell’alluvione: aiutate 20 famiglie

10 mila euro donati, 20 famiglie aiutate. È il traguardo raggiunto in questi giorni dalle magliette solidali “Gli eroi del fango”, le magliette che ritraggono i volontari al lavoro per aiutare la Romagna a superare i danni causati dall’alluvione. L’iniziativa nasce da un’idea comune di Simona Pittirusso, Mattia Botte e Bruno Luca Fenocchio di Stampami, dalla collaborazione di Vania Bellosi, Andrea Sortino e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 1000 le magliette fino ad oggi vendute. Molte altre già pronte per essere realizzate per consegnare un piccolo aiuto a chi è rimasto coinvolto dall’alluvione.