“La morte di Giuseppe Xella mi addolora per la consapevolezza di quanto abbia fatto per Lugo, da uomo impegnato per la città, per il volontariato e quindi per tutta la comunità. L’ho conosciuto nel suo ruolo di Presidente dell’assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, l’ente nel quale ha attraversato molta della sua carriera e della sua vita. In questo contesto ho potuto apprezzare le sue qualità e anche la capacità di fare con lo sguardo rivolto agli altri. Lugo perde uno dei suoi migliori rappresentanti. Porgo le mie condoglianze ai familiari e ai tanti che da oggi si sentono più soli”