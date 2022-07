Concluso a Tarquinia il Trofeo Nazionale di Classe Techno 293 con la medaglia d’argento di Tommaso Vallini nella categoria CH4; nel complesso soddisfazione peri tutti gli atleti dell’Adriatico Wind Club Ravenna, anche se con qualche rammarico per la classifica finale. Partecipazione sempre molto alta con 220 ragazzi-e provenienti da tutta Italia.

Roberto Pierani “ Matteo Montanari nella categoria under 15 maschile ha concluso al 5º posto, realizzando un primo ed un secondo parziali nel primo giorno; in condizioni di vento leggero è sicuramente penalizzato dal peso di 10 kg superiore ai suoi avversari; nel secondo giorno di regata si è assunto molti rischi per rimanere sul podio, ma non ha funzionato, uscendo in anticipo dalla linea di partenza e la con seguente squalifica. Peccato che la flotta u15 non abbia regatato il primo giorno con 20/26 nodi: in quel caso gli atleti dell’Adriatico WInd Club avrebbero potuto fare meglio. Alessandro La Sala ha avuto problemi di tenuta il primo giorno, portando a termine una sola prova sulle tre con vento forte disputate, riscattandosi il secondo con una prestazione maiuscola: 2-1-2, che lo ha fatto risalire in nona posizione finale! Grande soddisfazione dal più piccolo del Team: Tommaso Vallini ha concluso al secondo assoluto, medaglia d’argento categoria CH4, dominando partenze e bolina, ma perdendo qualche punto nelle andature portanti. Il report del coachmaschile