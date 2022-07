LuOgo, l’installazione temporanea nata dalla sinergia tra il collettivo orizzontale e l’azienda lughese Edilpiù con il patrocinio del Comune, diventa un contenitore di eventi culturali che si aggiungono al già ricco calendario di Lugo Eventi Estate22.

Dopo il successo del mago Christian nel primo Mercoledì sotto le stelle a Lugolandia, martedì 12 luglio dalle 20 l’appuntamento è con Equilibrio Precario, installazione collettiva a cura di Paola Bandini. Si tratta di un’installazione interattiva in terra cotta in cui lo spettatore si trova ad essere attore egli stesso dell’opera e che sarà presentata dal curatore Gioele Melandri con gli interventi musicali di Roberto Bartoli e la partecipazione di Marcello Bacchini.

Mercoledì 13 luglio, dalle 23/23.30 e in ogni caso al termine del concerto del Ravenna Festival di Diana Krall , la perfomer Tiziana Cera Rosco presenta Linfa, una preghiera in forma di performance che riconduce al tema dell’esperienza con il vivente. Cera Rosco proviene dal Parco Nazionale d’Abruzzo e I suoi primi lavori hanno avuto a che fare con il rapporto con gli alberi, tema questo che sarà anche al centro di Linfa.

Venerdì 15 luglio, alle 20, appuntamento con Progetto Mercurio, una performance musicale con la partecipazione di Simon Tong (chitarra), Lorenzo Palmeri (piano), Lele Battista (batteria elettronica) e Elio Marchesini (percussioni). La performance sarà in apertura alla seconda serata di Lugocontemporanea.Mercurio è un progetto musicale multimediale in anteprima assoluta. Un esperimento corale in cui ogni elemento contribuisce creativamente alla scrittura. Il concerto di Lugo sarà la loro prima esibizione ufficiale, nonché un’anticipazione dell’esordio discografico; ma i componenti di Mercurio sono tutt’altro che musicisti alle prime armi: Simon Tong (già chitarrista di The Verve, The good the bad and the queen, Gorillaz), Lorenzo Palmeri (musicista e designer), Lele Battista (musicista di La Sintesi e produttore), Elio Marchesini (percussionista de La Scala).

Martedì 19 luglio, dalle 20.30, la serata riserverà una bella sorpresa per il mondo calcistico lughese con la presentazione del progetto Lugo 1982.

Mercoledì 20 luglio LuOgo tornerà invece a popolarsi di bambini per una nuova esibizione del mago Christian nell’ambito del secondo Mercoledì sotto le stelle a Lugolandia, lo spettacolo inizierà alle 21.