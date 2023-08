Voucher a Bagnacavallo per un piccolo aiuto alle famiglie colpite dall’alluvione

25 mila euro raccolti dalla rete di imprese “Bagnacavallo Fa Centro”, in collaborazione con il Comune, per aiutare le famiglie bagnacavallesi colpite dalla doppia alluvione. I fondi sono già stati convertiti in voucher destinati agli acquisti nelle realtà aderenti a “Bagnacavallo Fa Centro” e al consorzio “In Bassa Romagna”. 50 euro ad ogni richiedente fino ad esaurimento. 160 le richieste al momento arrivate. Tempo fino al 15 agosto per compilare online la domanda (si può inviare anche un messaggio con i propri dati al 333-2410137). A donare sono stati privati cittadini, realtà di Bagnacavallo, associazioni, Comuni e comitati anche al di fuori dei confini territoriali.

Il link al form da compilare online:

https://forms.gle/zff1L741trfXmLoP7

Le attività aderenti all’iniziativa: