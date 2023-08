La solidarietà porta altra solidarietà innescando spesso un circuito virtuoso che rappresenta il meglio della nostra società moderna. Nei giorni scorsi Ravaioli Legnami ha messo in distribuzione gratuita tre prodotti per il ripristino dei muri alluvionati per tutti coloro che, in Romagna, hanno subito danni dalle inondazioni di maggio.

Idropittura, primer e smalto messo a disposizione da Chimiver Panseri, azienda lombarda leader nel settore delle colle, delle vernici e dei prodotti di trattamento e manutenzione, distribuiti da Ravaioli grazie a una collaborazione decennale fra le due realtà.

Iniziativa che ha riscontrato un tale consenso da parte dei cittadini dei territori alluvionati da portare al totale esaurimento di tutte le scorte messe a disposizione nel giro di meno di 24 ore.

E in questa fase di estrema necessità, evidenziata ulteriormente dalla risposta all’iniziativa dei giorni scorsi, con un’area vastissima della Romagna bisognosa di sostegno e di iniziative che contribuiscano alla ripartenza, Ravaioli ha deciso di coinvolgere in una nuova gara di solidarietà altri fornitori e realtà pronte a dimostrarsi sensibili a quanto accaduto ed a porgere una mano per rialzarsi a tutta la popolazione. Un’ulteriore risposta in un quadro che richiedere interventi veloci anche da parte delle aziende, che a loro volta hanno maturato la consapevolezza dell’urgenza.

Da qui l’iniziativa di AETERNO pavimenti, divisione indoor di Ravaioli Legnami che, coinvolgendo a sua volta più fornitori, da lunedì 7 agosto metterà a disposizione degli alluvionati un’ampia gamma di prodotti scontati del 50%, dai pavimenti per interni in PVC sino agli ultimi ricavati della tecnologia che permettono una posa veloce e pulita, oltre a garantire lunga durata nel tempo e resistenza, elementi fondamentali per i tanti costretti a ripristinare o ristrutturare le abitazioni sommerse dall’acqua. La promozione proseguirà fino ad esaurimento delle scorte concordate con i fornitori, comunque abbondanti e che si spera di poter reintegrare.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Aeterno Pavimenti contattando la mail info@aeterno.it attraverso la quale prenotare un appuntamento per poter visionare il materiale e scegliere quello più idoneo alle proprie esigenze. Dettagli dei prodotti su www.aeterno.it. La sede sarà chiusa per ferie dal 12 al 27 agosto.