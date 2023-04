Arriva a un passo dal successo la Consar Rcm. Nella bolgia del Palasport di Porto Viro, Goi e compagni tengono impegnati per oltre due ore un Delta Group proteso alla ricerca dei punti necessari per chiudere terzo. Ravenna, che chiude con 4 giocatori in doppia cifra e con un Comparoni super (15 punti, con 7 muri e un ace), arriva fino al 14-11 del tie-break poi non trova l’ultimo acuto finendo per subire la rimonta avversaria. Il 3-2 finale non sposta alcunchè nella classifica della Consar Rcm ma dice che Ravenna è pronta ad affrontare i playoff, in cui sfiderà Vibo. Il Delta Group, terzo, affronterà invece Bergamo.

La cronaca della partita Prima della gara il vicesindaco di Porto Viro Thomas Giacon e il presidente del Delta Volley Luigi Veronesi consegnano ad Alessandro Bovolenta un riconoscimento in omaggio a suo padre Vigor, nato proprio in questo territorio e gloria sportiva locale.

Poi si gioca. Parte meglio il Delta Group che mette subito in campo le sue motivazioni: 7-3. La Consar Rcm fatica a invertire il trend e i padroni di casa allungano con Krzysiek e un altro ace di Garnica (16-10). Bovolenta e Mancini (ace) provano a scuotere la squadra (17-13), Mancini stampa il muro del -1 (22-21) ma la squadra di Battocchio stringe i denti e va a prendersi il set, con gli ultimi due punti di Pierotti.

Parte meglio il Delta anche nel secondo set (3-1) ma la Consar Rcm questa volta reagisce subito e mette a segno un break di 4 punti con due muri di Comparoni (sono già 5) e un ace di Pinali (3-5). Bovolenta mette a terra il pallone del +3 (7-10). Porto Viro si riorganizza e aggancia la parità a quota 12 con un muro efficace di Erati e sullo slancio piazza il sorpasso (14-12). Ravenna tiene e si riporta in parità con Mancini che vince un duello sottorete e poi in vantaggio con Comparoni (18-19). Un errore del Delta manda la Consar Rcm al +2 (19-21) e dopo la parità a quota 23 è Orioli con due attacchi di fila a consegnare il set a Ravenna.

Punto a punto nel terzo set fino all’8 pari poi la Consar Rcm piazza un break di tre punti (8-11). Un ace di Comparoni vale il +4 (11-15). La reazione dei padroni di casa frutta un parziale di 6-1 con Krzysiek ed Erati sugli scudi. La Consar Rcm accelera di nuovo (19-21) ed è subito ripresa. Nuovo scatto di Ravenna (21-23) ed è quello buono. E’ ancora Orioli a incaricarsi del punto decisivo.

La squadra di casa accusa il colpo e la Consar Rcm ne approfitta per iniziare il quarto set con una serie di tre punti (0-3). Orioli a muro timbra il +4 (1-5). Il timeout di Battocchio scuote il Delta che al ritorno in campo scioglie le paure e si avventa su Ravenna, confezionando un parziale monstre di 11-2 che incrina le certezze della squadra di Bonitta. Il Delta vola sulle ali di un ritrovato entusiasmo, la Consar Rcm, nella quale entrano prima Arasomwan per Bovolenta e poi Ngapeth per Pinali, non riesce a reagire e il set finisce nelle mani di Garnica e compagni.

Parte col piede sull’acceleratore la Consar Rcm nel quinto set (1-4). Il Delta esce dal time-out con due punti ma poi subisce il ritorno della squadra di Bonitta che va al cambio di campo sul 4-8. Mancini alza il muro del +5 (6-11). Con le spalle al muro, il Delta trova i punti della rimonta (11-12) col turno al servizio di Krzysiek. Orioli e un errore in palleggio fanno ripartire Ravenna (11-14). Sembra fatta ma la Consar Rcm si blocca. Sette esplode due ace e un attacco vincente e Garnica centra il muro con cui Porto Viro effettua il sorpasso. L’errore al servizio segna il 15 pari: sono poi Erati (partita sontuosa con 21 punti) e Bellei a dare a Porto Viro il successo da due che vale il terzo posto finale. La Consar Rcm chiude la regular season mostrando di essere pronta per i playoff e per la sfida con Vibo.

Il commento di coach Bonitta “Anche questa partita fa parte di un percorso di crescita. Volevamo cancellare la brutta gara del girone d’andata e ci siamo riusciti. Siamo andati più vicino di loro a vincerla e abbiamo dimostrato che non siamo arrivati per caso a giocarci i playoff. Sul 14-11 per noi dovevamo avere un po’ più di coraggio. Peccato perchè avevamo creato tutti i presupposti per vincere questo match. Onore e merito a loro che hanno saputo fare punti nei momenti importanti”.

Il tabellino

Porto Viro-Ravenna 3-2 (25-22, 23-25, 23-25, 25-16, 17-15)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 4, Krzysiek 19, Erati 21, Barone 1, Sette 12, Pierotti 13, Russo (lib.), Zorzi, Vedovotto, Bellei 1, Sperandio 4, Iervolino. Ne: Lamprecht (lib.), Maccarone. All.: Battocchio.

CONSAR RCM RAVENNA: Mancini 7, Bovolenta 16, Ceban 3, Comparoni 15, Pinali 16, Orioli 13, Goi (lib.), Monopoli, Chiella, Ngapeth, Arasomwan, Truocchio. Ne: Orto (lib.), Ngapeth, Tomassini. All.: Bonitta.

ARBITRI: Bassan di Manerba del Garda e Clemente di Parma. NOTE: Durata set: 25’, 30’, 31’, 26’, 21’ tot. 133’. Porto Viro (9 bv, 20 bs, 8 muri, 13 errori, 43% attacco, 55% ricezione, 41% perf.), Ravenna (4 bv, 24 bs, 12 muri, 14 errori, 42% attacco, 49% ricezione, 30% perf.). Spettatori: 709.