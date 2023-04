Ultimi minuti fatali all’OraSì Ravenna, che viene rimontata dal +14 di inizio quarto periodo dalla Juvi Cremona e sconfitta sulla sirena grazie al canestro di grande talento Trevon Allen, trascinatore per gli ospiti con 14 dei suoi 18 punti segnati negli ultimi 10’. Ai giallorossi non bastano i 19 punti di Musso e Anthony, autore anche di 8 assist.

I padroni di casa, dopo un primo tempo equilibrato e con entrambi gli attacchi a sovrastare le difese, avevano trovato nel terzo quarto il parziale per spaccare la partita, con una buona solidità difensiva e ottimi canestri in contropiede. Poi, dopo il 74-60 raggiunto in avvio di quarto periodo, la rimonta di Cremona, con un parziale di 0-11 incassato dal 76-64 al 76-75 e tre canestri fuori dagli schemi di Allen a decidere la gara per 82-84.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Ferraroni Ju-Vi Cremona 82-84 (18-22, 46-45, 68-58)

Ravenna: Anthony 19, Giordano 5, Musso 19, Bartoli 9, Oxilia 10, Vrankic 11, Onojaife ne, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 6, Laghi ne, Bonacini 3. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

JuVi Cremona: Milovanovic ne, Fanti 11, Nasello 9, Reati 7, Beghini ne, Boglio ne, Giulietti 7, Vincini 13, Amici ne, Pianegonda 5, Allen 18, Douvier 14. All.: Paolo Moretti. Ass.: Gianluca De Gennaro, Elvis Vacchelli.

Arbitri: Enrico Bartoli di Trieste, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT).