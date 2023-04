Pur non brillando, i Blacks superano un’ottima San Miniato dopo un supplementare e centrano il primo obiettivo stagionale della società. Con questo successo sono certe la partecipazione ai play off e alla serie B Elite che inizierà dall’annata sportiva 2023/24. Inoltre i Raggisolaris allungano il vantaggio su Fabriano, ora di sei punti, e si portano a quattro lunghezze dalla capolista Rieti (che ha giocato una partita in più) andando mercoledì in terra sabina per il big match con la possibilità di puntare anche al primo posto. Si prospetta dunque un finale di campionato davvero intenso e ricco di emozioni.

San Miniato impone subito la propria aggressività e si affida alle triple sin dal primo quarto, arma micidiale che la porterà a segnarne ben 14 in totale. I Blacks faticano a trovare il canestro e ad ingranare ed infatti per tutto il primo quarto si trovano ad inseguire. Quando l’attacco diventa più fluido, Aromando diventa il terminale offensivo di una buona manovra corale segnando 13 punti nella frazione e così Faenza prova un allungo sul 41-34. San Miniato però ha il merito di non mollare e si vede soprattutto al 28’ quando sotto 47-58 ritorna in scia, sorprendendo i Raggisolaris con le triple di Bellachioma. La guardia ne mette prima due consecutive accorciando il gap, poi insacca la terza che vale il 71-71 a 1’40’’ dalla fine.

Nel finale i Blacks non riescono a trovare la stoccata decisiva e al suono della sirena devono recriminare per i tanti tiri liberi sbagliati come dimostra la statistica di 21/38.

Il supplementare è intenso e le squadre lottano all’arma bianca. Negli ultimi secondo Petrucci segna due liberi (79-77) subito imitato da Spatti (79-79), mentre Pastore ne mette uno per l’80-79 con gli arbitri che sanzionano una infrazione a Petrucci. Si arriva allo sprint finale dove Spatti sbaglia un tiro da fuori, Faenza perde palla e Bellachioma ha il possesso della vittoria, ma il suo tiro finisce sul ferro per merito anche dell’ottima difesa dei romagnoli.

Blacks Faenza – La Patrie San Miniato 80- 79 d1ts (21-23; 43-37; 61-53; 71-71)

BLACKS FAENZA: Bandini 4, Siberna 3, Vico 3, Poggi 12, Castellino, Voltolini 6, Petrucci 14, Morciano 2, Aromando 28, Ragazzini ne, Pastore 8, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

LA PATRIE SAN MINIATO: Tamburini ne, Bellavia, Guglielmi 20, Spatti 10, Speranza ne, Bellachioma 13, Quartuccio 7, Capozio 5, Venturoli ne, Ohenhen 9, Tozzi 15. All.: Marchini

Arbitri: Pulina – Turello

Note. Parziali: 21-23; 43-37; 61-53; 71-71. Tiri da 2: FA: 25/47, SA: 13/34; Tiri da 3: FA: 3/13, SA: 14/30; Tiri liberi: FA: 21/38, SA: 11/18; Rimbalzi totali: FA: 45, SA: 33

Usciti per falli: Aromando e Tozzi