È una serata magica per l’Olimpia Teodora quella del derby casalingo contro la capolista Cesena.

Le giallorosse, infatti, già sfavorite dai pronostici, lottano strenuamente per 5 set e superano anche le assenze delle due schiacciatrici Pirro e Gabrielli, portando a casa un fantastico successo per 3-2 con protagoniste in campo tante giovanissime ravennati, da Balducci e Benzoni, schierate nel sestetto di partenza, a Toppetti e Piraccini, protagoniste con il loro contributo dalla panchina.

Una grandissima prestazione di squadra, con le ragazze che hanno dimostrato anche tutta l’unità del gruppo

A dominare la gara è però Ilaria Casini, autrice di una prestazione storica, con ben 38 punti a referto: l’opposto giallorosso non solo si è caricata sulle spalle la squadra con 99 palloni attaccati, ma ha anche dato una mano in ricezione e ha firmato tanti break importanti al servizio.

In un PalaCosta gremito di tifosi per il sentito derby, alla fine la vittoria è arrivata al termine di un tie break al cardiopalma, portato a casa con il minimo scarto (15-13).

Per l’Olimpia Teodora si tratta di una vittoria fondamentale per il morale, ma anche di due punti fondamentali per muovere la classifica, in vista della trasferta a Vicenza di sabato prossimo.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi deve fare a meno della capitana Pirro e di Gabrielli e schiera in posto 4 le due giovani ravennati Balducci e Benzoni. Lo starting six si completa con Poggi al palleggio, Casini opposta, centrali Marchesano e Fabbri, libero Franzoso.

Le ospiti partono subito forte conquistando i primi due punti e allungando sull’1-4, ma le padrone di casa fanno subito capire che, nonostante le assenze, ci sarà da lottare punto su punto. Ravenna trova il pari a quota 7, ma subisce un altro break finendo sotto 8-11. Cesena respinge il primo tentativo di rimonta (13-14) portandosi avanti sul 14-18, ma il turno al servizio di Casini ribalta tutto, con l’Olimpia Teodora che piazza un parziale di 6-0, dal 17-21 al 23-21, chiudendo poi il set per 25-22.

Sulle ali dell’entusiasmo e con ancora le battute di Casini le giallorosse partono 5-1 nella seconda frazione, ma le ospiti ritrovano il giusto equilibrio in ricezione, pareggiano a quota 6 e sorpassano allungando prima sull’8-10, poi sul 13-17. L’Olimpia Teodora non molla (16-18) e con il turno al servizio della giovanissima ravennate Piraccini trova il 19-19, poi anche il doppio vantaggio 21-19 con muro e attacco di Casini. Il finale è punto a punto: Cesena torna avanti 21-22, ma il primo set point è ravennate sul 24-23. Ai vantaggi però la spuntano le ospiti he pareggiano la gara sull’1-1 (25-27).

Il contraccolpo psicologico dell’occasione persa si fa sentire in avvio di terzo set, dove Cesena vola subito sull’1-4 e non si volta più indietro. Le ravennati si disuniscono e finiscono sotto addirittura 5-16, un divario troppo grande per essere colmato, nonostante nel finale l’Olimpia Teodora torni a giocare al livello dei parziali precedenti. Le padrone di casa dimezzano lo svantaggio fino al 17-22, ma Cesena la spunta per 17-25 e si porta avanti 1-2 nel conto set.

Il quarto parziale si apre con una equilibrata lotta punto a punto, ma è Ravenna a cambiare marcia per prima con l’ace di Marchesano che vale il 9-6. Le giallorosse allungano ancora con il muro di Benzoni per il 16-11, poi un altro ace di Marchesano regala il massimo vantaggio giallorosso sul 19-12. La reazione ospite (22-18) è stoppata dalla solita Casini, che mette a terra due palle in fila per il 24-18, con Ravenna che può chiudere 25-19 pareggiando sul 2-2 e allungando la partita.

Il tie break si apre con l’ace di Conficoni (unico della gara per Cesena), ma il primo mini-allungo è dell’Olimpia Teodora sul 6-4. Si cambia campo sull’8-6 con grande tensione e le squadre che lottano su tutti i palloni, le ospiti trovano il pareggio a quota 12, ma Ravenna torna subito avanti 14-12 dopo il timeout chiamato da Coach Rizzi. In campo c’è tanta stanchezza e i palloni faticano ad andare a terra, ma il punto esclamativo sulla gara lo mette la solita Casini, che piazza il muro del 15-13 che vale la vittoria per 3-2: il derby è giallorosso!

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Volley Club Cesena 3-2 (25-22, 25-27, 17-25, 25-19, 15-13)

Olimpia Teodora: Franzoso (L1), Poggi 2, Marchesano 14, Fabbri 11, Casini 38, Benzoni 6, Balducci 8; Toppetti, Piraccini, Nika. N.e.: Pirro, Fusaroli, Gabrielli, Bendoni. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Cesena: Calisesi (L1), Vecchi 16, Pinali 11, Benazzi 14, Conficoni 1, Caniato 12, Melandri 22; Missiroli 3, Guardigli T.. N.e.: Kiera, Guardigli L., Marchi (L2). All.: Lucchi.