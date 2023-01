Diverse occasioni da goal per le leonesse ed un rigore al 40’ st di Giovagnoli, parato dal portiere avversario, che poteva regalare una vittoria meritata.

Nel primo tempo, nonostante la pioggia e un campo che non è nelle migliori condizioni, il pressing del Ravenna mette in difficoltà le avversarie. La partita è a senso unico fino al 38′ sul primo e unico calcio d’angolo subito da l’ex Razzolini che porta in vantaggio l’Arezzo. Gianesin, Carrer ed Elisa Mariani non trovano la via del goal.

Nel secondo tempo che riparte come il primo, il Ravenna è deciso a capovolgere le sorti della partita in cerca del pareggio: entrano Candeloro e Elena Mariani che danno nuova linfa all’azione delle giallorosse.

Arriva così una traversa su punizione di Elisa Mariani, Gianesin impegna l’estremo difensore dell’Arezzo Sacchi che si ripete su Burbassi qualche minuto dopo. I calci piazzati si rivelano decisivi: su calcio d’angolo al 25’ svetta Giovagnoli che sigla il pareggio. Nonostante le difficoltà e la pesantezza del campo il Ravenna ha l’occasione per vincere: su tiro di Candeloro, l’arbitro fischia il rigore per un fallo di mani.

Rigore che inspiegabilmente viene tirato da Giovagnoli non riesce a sorprendere Sacchi. Il Ravenna non demorde ed arrivano altre clamorose occasioni goal come quella di Burbassi che a porta vuota trova il salvataggio in extremis del difensore avversario. Sulla successiva punizione di Candeloro brillante girata al volo di Gianesin che trova ancora pronta Sacchi.

La partita termina con grande rammarico per il Ravenna.

Domenica 29 in trasferta contro il Verona che viene da una super vittoria a Roma con la capolista Lazio.

TABELLINO

Ravenna – Arezzo: 1 – 1

Reti: 38’ pt Razzolini (AR), 25’ st Giovagnoli (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura, Barbaresi (14’ st Candeloro), Domi (14’ st Mariani Elena), Carrer, Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin, Mascia, Giovagnoli, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Tonelli, Scarpelli, Ruotolo, Raggi, Carli

All. Massimo Ricci

S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL

Tuteri, Paganini (30’ st Ceccarelli), Zazzera (40’ st D’Alessandro), Morreale, Soro, Lorieri, Sacchi, Cortesi (21’ st Lulli), Fortunati, Bassano, Razzolini

A disposizione: Gnisci, Nardi, Pasquali, Pirriatore, Santini

All. Emiliano Testini

Ammonite/i: Ventura (RA), Mascia (RA), Tuteri (AR), Morreale (AR), Lulli (AR), Bassano (AR)