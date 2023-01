Termina con la vittoria dell’Unieuro Forlì per 78-67 sull’OraSì Ravenna il derby di Romagna andato in scena al Pala De Andrè di fronte a uno spettacolare e folto pubblico di oltre 2700 spettatori. I giallorossi padroni di casa lottano fino alla fine, ma, dopo un eccellente primo tempo, pagano un terzo quarto in cui calano difensivamente. Nel finale tanta grinta nell’ultimo tentativo di rimonta che si ferma però nell’ultimo minuto.

Tre giocatori in doppia cifra per la squadra di Coach Lotesoriere (Anthony 19, Lewis 18, Musso 10 con 7 rimbalzi), che avrebbe meritato di chiudere in vantaggio la prima metà di gara, ma ha pagato care alcune palle perse di troppo (15 nel solo primo tempo). MVP della gara è il forlivese Adrian, che trascina la squadra dell’ex giallorosso Martino al successo con 32 punti.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Unieuro Forlì 67-78 (24-23, 38-40, 53-68)

Ravenna: Anthony 19, Giordano, Musso 10, Bartoli, Oxilia 4, Onojaife, Giovannelli ne, Petrovic 9, Laghi ne, Minardi ne, Bonacini 7, Lewis 18. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Forlì: Sanford 9, Gazzotti 6, Valentini 9, Adrian 32, Pollone, Munari ne, Ndour ne, Radonjic 4, Penna 12, Benvenuti 6, Flan. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi, Paolo Ruggeri.

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Gian Lorenzo Miniati di Firenze e Andrea Longobucco di Ciampino (RM).