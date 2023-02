Una sola volta nell’attuale campionato di serie A2 Credem Banca, la Consar Rcm ha vinto tre partite di fila. E’ accaduto nel girone d’andata, nel trittico di partite contro Brescia, Lagonegro e Prata, che hanno fruttato nove punti. Nel ritorno, Goi e compagni si trovano davanti l’opportunità di fare il bis a conclusione dello stessa successione di gare. E questo è sicuramente uno stimolo in più per i ragazzi di Bonitta che di fatto stanno disputando un ritorno in fotocopia del girone d’andata. Si guarda quindi con curiosità e con fiducia a quello che succederà al PalaPrata domani sera, alle 20.30, nell’anticipo della 21esima giornata che oppone la squadra di coach Bonitta alla Tinet. “E’ chiaro che proveremo a centrare la tripletta anche questa volta – annuncia Bonitta – ma rispetto a tre mesi fa è cambiato l’organico di entrambe le squadre. Anche Prata ha fatto due innesti e quindi sarà una partita senza troppi punti di contatto con quella giocata qui a Ravenna. Stiamo vincendo le stesse partite che abbiamo vinto all’andata, però credo che questo sia più che altro un dato statistico. Certo, sarebbe bello ripetere il risultato dell’andata ma la Tinet in casa è molto temibile, è una squadra ben attrezzata in battuta (è prima nella classifica degli ace con 140 e Porro è quarto con 49), sa difendere e contrattaccare e ci metterà in difficoltà. Ci può battere, non nascondiamocelo, e sappiamo che avremo vita dura ma sappiamo che anche noi possiamo vincere questa partita”.

Soprattutto se Goi e compagni sapranno ripetersi sugli altissimi livelli visti sabato scorso contro la Cave del Sole Lagonegro, un successo che, sommato a quello di Brescia, ha allontanato la Consar Rcm dalle zone pericolose riportandola all’ottavo posto, con 30 punti, proprio a scapito della Tinet che insegue a un punto. “Questi sei punti ci hanno permesso di fare un bel respiro – ammette il coach della Consar Rcm – ma potrebbero inconsciamente farci rilassare e avere un approccio più morbido alla gara di domani. Ed è l’errore che non dobbiamo commettere. Sarà un bel banco di prova per i tanti giovani della nostra squadra, vedere come sapranno gestire questo momento sicuramente positivo senza farsi prendere dal calo di tensione o cullarsi sugli allori. In settimana in allenamento ho tenuto spinto l’acceleratore e come sempre i ragazzi non mi hanno deluso. Ho visto grande applicazione e concentrazione”.

Come è accaduto all’andata ci sarà l’occasione per i quattro campioni d’Europa under 20 (Bovolenta e Orioli in casa Consar Rcm e Boninfante e Porro per la Tinet) di abbracciarsi e ricordare la grande impresa dello scorso settembre e per Matteo Bortolozzo di ricordare la sua annata a Ravenna (nel 2019/20). La partita sarà trasmessa su volleyballworld.tv e sarà diretta da Santoro di Varese e Cavalieri di Lamezia Terme.