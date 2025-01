La Fenix Energia vince 3-1 il derby con il Russi Volley e si laurea “Campione d’Inverno” ad una giornata dal termine del girone d’andata, avendo cinque punti di vantaggio sul GUT Chemical Bellaria. Un piccolo traguardo, ma importante per il morale e che testimonia l’ottima prima parte di stagione delle faentine, intenzionate a chiudere l’andata vincendo anche sabato 18 gennaio in casa della Liverani Involley Lugo (ore 17.30).

“Temevamo questa partita – sottolinea coach Loris Polo – perché il derby con Russi è sempre una gara molto sentita e soprattutto le nostre avversarie hanno individualità interessanti e poi la prima gara dopo le vacanze natalizie è sempre complicata. C’erano quindi tante incognite da affrontare, ma siamo stati concentrati e pronti, sapendo che avremmo dovuto faticare. Durante le feste abbiamo lavorato a ranghi ridotti pur facendo un buon lavoro fisico e siamo arrivati pronti all’appuntamento. Nei primi due set abbiamo giocato bene pur non facendo nulla di eccezionale poi nel terzo, il Russi ha avuto una grande reazione mentale e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo perso molto male quel set, ma abbiamo subito ripreso l’inerzia e vinto bene il quarto, chiudendo i conti sul 3-1”.



Fenix Energia Faenza – Russi Volley 3-1 (25-16; 25-16; 17-25; 25-15)

FAENZA: Cavallari 9, Morelli, Calderoni (L1), Alberti 18, Melandri, Benedetti 3, Gorini 1, Guardigli ne, Gallegati, Bertoni 17, Francesconi 15, Goni (L2), Maines 5, Ramponi ne. All.: Polo

RUSSI: Orioli 9, Taglioli 1, Corradin 3, Mariucci 10, Turroni (L1), Foschini 1, Karaj 7, Zebi 13, Servadei 3, Zanotti, Ravaglia, Czerwinska ne, Martuzzi (L2). All.: Morigi

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 8; Errori in battuta: 7; Muri: 9; Punti in battuta subiti: 2.

Russi: Punti in battuta: 2; Errori in battuta: 9; Muri: 9; Punti in battuta subiti: 8.