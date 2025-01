Torna in campo subito con un importante match in trasferta l’Olimpia Teodora che, dopo la pausa per le festività natalizie, scenderà in campo domenica 12 gennaio, alle 18, in trasferta sul campo della neopromossa Eagles Vergati.

Le padrone di casa di Mestrino, in provincia di Padova, si presentano alla gara con 7 punti in classifica e una sola vittoria, in cerca di punti salvezza contro la squadra giallorossa, che prima della pausa aveva trovato due belle vittorie nei derby a Forlì e contro Riccione.

Nella prima parte del campionato le Ravennati hanno ottenuto 6 vittorie su 11 partite giocate, un buon rendimento, nonostante un avvio complicato da alcuni infortuni, anche se c’è ancora da lavorare sulla costanza all’interno delle partite: 5 delle 6 vittorie infatti sono arrivate al tie break, sintomo di un gruppo capace di non mollare mai, sapendo anche superare alcuni momenti di difficoltà durante le gare.

A gennaio sono solo due le partite in programma: dopo la trasferta di domenica, il girone di andata si chiuderà sabato alle 17 in casa al PalaCosta contro l’Aduna Padova. Poi una nuova settimana di pausa prima del girone di ritorno, in partenza a febbraio.

Classifica Serie B1 Girone C (dopo 11 giornate)

VTB Bologna 28

Volksbank Vicenza 26

Lasersoft Riccione 22

Banca Annia Aduna Padova 21

Elettr.Angelini Cesena 21

Cortina Express Imoco 18

Pieralisi Jesi 18

Smapiù Arena Verona 17

Azimut Giorgione 15

Olimpia Teodora Ravenna 14

Clementina 2020 9

Eagles Vergati 7

Futura Teramo 6