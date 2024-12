Spettacolo ed emozioni al PalaBubani tra Fenix Energia e Castello Volley, protagoniste di un match intenso e sempre combattuto. A vincerlo sono state le faentine per 3-1, brave ad essere più aggressive e attente nelle fasi clou del match rispetto alle avversarie, che hanno comunque giocato un’ottima gara. Con questa vittoria la Fenix Energia resta da sola in vetta alla classifica.

“È stata una battaglia come ci aspettavamo – spiega coach Loris Polo -, perché Castel San Pietro l’avevamo già incontrata in un torneo precampionato e sapevamo quanto fosse organizzata. Ha infatti un grande allenatore, difende molto bene e ha grande qualità anche nel primo tocco di ricezione. Sapevamo che avremmo dovuto avere pazienza e continuare a giocare la nostra pallavolo restando sempre concentrati e lo abbiamo fatto, rimanendo mentalmente sempre aggressivi e intensi. Credo sia stata una bella partita e che il pubblico si sia divertito. Abbiamo perso il secondo set, ma ci può stare perché abbiamo fatto più confusione rispetto agli altri che invece abbiamo vinto, dopo averli condotti. È un bel risultato che fa morale e faccio i complimenti alle avversarie per come hanno giocato”

La Fenix Energia ritornerà in campo sabato 7 dicembre alle 18 in casa del Project System Rimini Volley.

Fenix Energia Faenza – Castello Volley 3-1 (25-15; 24-26; 25-20; 25-20)

FAENZA: Cavallari 9, Morelli 9, Calderoni (L1), Alberti 22, Benedetti 3, Melandri, Gorini, Guardigli, Gallegati 3, Bertoni, Francesconi 20, Maines 3, Goni (L2), Ramponi. All.: Polo

CASTEL SAN PIETRO: Telarini (L), Sangiorgi V. 1, Parenti 5, Minghetti R., Tellarini 19 Collura L2, Proietto ne, Curleo, Bonanni 2, Minghetti E. 10, Coronelli 5, Folli 1, Zeccoli 9. Sangiorgi M.

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 2; Errori in battuta: 9; Muri: 9; Punti in battuta subiti: 1.