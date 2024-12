A Federica Fabbri è stato conferito il Premio Galla Placidia 2024-25 il 28 novembre scorso nel corso di una cerimonia tenutasi presso il Grand Hotel Mattei a Ravenna.

Si tratta di un premio istituito dall’omonimo Rotary Club ravennate nel 2006 che viene assegnato ogni anno ad una giovane donna di Ravenna meritevole nel proprio ambito lavorativo, professionale, artistico, sportivo. Quest’anno la scelta è caduta su Federica Fabbri come riconoscimento all’importanza delle sue innovative ricerche (che lei stessa ha poi sinteticamente illustrato), basate sullo studio delle micro-particelle, sulla materia che ci circonda e sul modo con il quale le particelle interagiscono.

Nel corso della serata, che è stata introdotta dalla Presidente Oriella Mingozzi, la dott.ssa Fabbri ha illustrato anche il suo percorso professionale, partito dagli studi al Liceo scientifico Oriani di Ravenna, proseguito con il conseguimento della laurea in fisica all’Università di Bologna, proseguito con la tesi di dottorato sul quark top e con interessantissime esperienze di ricerca effettuate all’estero (al Cern di Ginevra e in altri istituti internazionali), dove ha avuto modo di lavorare in équipe con altri studiosi, confrontandosi con colleghi e approfondendo le tematiche di interesse legate allo studio delle particelle, agli acceleratori e alle loro interazioni. Questo le ha dato modo di coordinare diversi gruppi di ricerca e di avere all’attivo ben 600 pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate, nelle quali risulta essere autrice o coautrice.

Attualmente è ricercare senior presso l’Università di Bologna.

Nel corso del suo intervento la dott.ssa Fabbri ha anche auspicato che il mondo della scienza si apra di più al genere femminile e che pertanto in un domani non lontano siano sempre più numerose coloro che come lei intraprendono carriere di ricerca in settori che un tempo erano seguiti quasi esclusivamente dal genere maschile.