La Fenix Energia perde in casa della VTR Ke Car Rimini la prima gara del campionato, ma esce dal campo a testa altissima come afferma l’allenatore Mirko Mancini.

“I punteggi dei set non rispecchiamo molto la partita – spiega il coach – perché non rendono merito alla prestazione delle ragazze, brave a sopperire alle tante assenze che abbiamo dovuto affrontare. Sottolineo però che Rimini ha giocato molto bene, ha dimostrato di essere davvero forte, ha difeso sempre molto bene e ha meritato di vincere. Purtroppo non avevamo Zannoni, Seganti ha dovuto giocare in banda e Rossi ha giocato in non perfette condizioni, situazioni che ci hanno portato a cambiare il solito assetto, ma nonostante tutto è stata una prova di qualità che mi rende molto contento.

È un ottimo segnale per il futuro, perché non era facile restare in partita ed infatti all’inizio abbiamo subito dei parziali poi siamo stati attenti e determinati. L’unica nota stonata è stata qualche decisione arbitrale che non ci ha premiato, ma che non toglie i grandi meriti a Rimini che ha davvero giocato un’ottima gara”:

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 16 novembre alle 20.30 in casa la Retina Cattolica Volley.

VTR Ke Car Rimini – Fenix Energia Volley 3-0 (25-17; 25-18; 25-22)

FAENZA: Roncasaglia 3, Calubani 7, Seganti 6, Bartoli, Sbarzagli, D’Agostino 3, Giorgi, Rossi 4, Grandi 6, Merendi 2, Enabulele 1 Spada 4, Ramponi, Spada, Ronchi (L1), Bartoli (L2). All.: Mancini