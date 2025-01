La Fenix Energia chiude uno splendido girone d’andata con la vittoria per 3-0 nel derby in casa della Liverani Involley Lugo. La squadra di coach Polo arriva a metà stagione in vetta alla classifica e con un bottino di dodici vittorie in tredici gare disputate. Il campionato si ferma per una settimana e riprenderà nel primo week end di febbraio. La Fenix Energia giocherà sabato 1 febbraio alle 19.30 in casa della Samma Volley.

“Non è stata una partita bellissima – spiega coach Loris Polo -, ma abbiamo ottenuto una bella vittoria contro una squadra che sapevamo essere tosta. Nei primi due set Lugo ha giocato bene e noi abbiamo sofferto più del solito alcune situazione tattiche come la ricezione e il muro, ma siamo stati bravi a restare sempre concentrati. Nel terzo forse le nostre avversarie erano demoralizzate dalle occasioni che avevano avuto in precedenza ed è andato via più liscio, grazie anche al fatto che siamo stati più ordinati e attenti”.

Liverani Involley Lugo – Fenix Energia Faenza 0-3 (20-25; 23-25; 10-25)

LUGO: Gadoni 3, Baù 4, Boschi ne, Costi, Scardovi 7, Ravaioli 11, Ghirardini 2, Costantini 2, Fioretti 16, Babini (L1), Dall’oppio ne, Boschi ne. All.: Casadei

FAENZA: Cavallari 7, Alberti 16, Melandri ne, Benedetti 2, Bertoni 11, Francesconi 10, Maines, Calderoni (L1), Goni (L2) ne, Ramponi ne, Gorini ne, Guardigli ne, Gallegati ne. All.: Polo

NOTE. Faenza: Punti in battuta: 3; Errori in battuta: 2; Muri: 3; Punti in battuta subiti: 8.