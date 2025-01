“Le associazioni sportive locali hanno espresso, con grande preoccupazione, la necessità di essere maggiormente coinvolte nelle decisioni riguardanti la nuova piscina comunale. Nonostante la gestione operativa della piscina non rientri nelle competenze del Consorzio Arco Lavori, che ha già affidato la gestione alla Cooper Nuoto di Reggio Emilia, le società sportive ritengono che un dialogo aperto e costante con il Comune sia fondamentale per tutelare gli interessi di chi pratica sport a Ravenna.

L’incontro richiesto con l’Amministrazione comunale, finalmente programmato per il 24 gennaio con l’assessore Costantini, viene visto con scetticismo dalle associazioni, che temono che non ci siano soluzioni concrete in vista. Le difficoltà nascono soprattutto dalla mancata realizzazione della piscina provvisoria da 50 metri, che sarebbe stata una condizione fondamentale per garantire la continuità delle attività sportive, in particolare per il nuoto. Senza questa struttura, infatti, le associazioni temono che almeno due terzi delle attività sportive non possano essere svolte.

Inoltre, i ritardi nei lavori stanno rallentando ulteriormente la situazione, con il rischio che, una volta sospese le attività nella piscina attuale, non ci sia una soluzione pronta a sostituirla. Le associazioni sportive chiedono pertanto un impegno concreto e tempestivo da parte di tutte le istituzioni coinvolte, affinché il progetto possa essere completato senza ulteriori disagi per gli utenti e per le società sportive.

Il pensiero delle associazioni coincide con quello della Democrazia Cristiana di Ravenna, che sostiene l’idea di un comitato di controllo partecipato. Questo comitato, composto da rappresentanti delle società sportive, del Comune e del Consorzio Arco Lavori, avrebbe il compito di monitorare i progressi del progetto e garantire che vengano rispettati gli impegni presi. Le associazioni credono fermamente che una gestione trasparente e inclusiva possa portare al risultato migliore per la comunità ravennate e per il movimento sportivo locale. A tal proposito, il Segretario della Democrazia Cristiana di Ravenna, Giovanni Morgese, il Coordinatore Provinciale della D.C., Mauro Bertolino, e il dirigente Marco Villa si sono impegnati a seguire da vicino l’evoluzione del progetto, garantendo il loro sostegno a tutte le iniziative che possano assicurare il rispetto delle esigenze delle società sportive e la buona riuscita della piscina comunale.

Democrazia Cristiana di Ravenna

Mauro Bertolino Commissario Prov RA della DC

Giovanni Morgese DC Ravenna