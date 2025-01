Arriva un artista poliedrico, che è attore e comico cabarettista, ma anche maestro d’armi e autore musicale, scultore e pittore, Gianfranco Phino, all’ATC – Accademia Teatro Cinema di Marina di Ravenna, dove proporrà un originale workshop sulla “Scherma rinascimentale” dal 24 al 26 gennaio. Dopo gli appuntamenti condotti dalla vocal coach Mariella Cesaroni e dall’attore Federico Antonello, si aprono dunque nuovamente le porte dell’accademia professionale fondata nel 2023 dall’attore e docente ravennate Cristiano Caldironi. «Si tratta del terzo appuntamento di questo tipo nell’anno accademico 2024-25 – spiega il direttore di ATC –. L’obiettivo è quello di offrire alcuni momenti di formazione a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della recitazione o migliorare le proprie conoscenze. Il tutto facendosi guidare da qualificati docenti di grande esperienza che propongono originali metodi di insegnamento e nuovi punti di vista».

Nato a Roma nel 1963 Gianfranco Phino, pseudonimo di Gianfranco Finocchi, è noto come comico per le sue partecipazioni alla trasmissione tv “Zelig” e nell’ambiente del musical dove si è fatto conoscere tramite la Compagnia della Rancia. Il suo percorso inizia con il corso di scenografia all’Accademia di Belle Arti di via Ripetta a Roma mentre, in parallelo, si avvicina alla conoscenza delle arti marziali, conseguendo un brevetto di maestro d’armi al seguito di Richard Buckingham Clarck, professionista educato alla Academy of the Sword di San Francisco. In tv è ospite di diversi programmi, fra cui “Fantastico”, “Telemike”, “Avanti un altro”, “Soliti ignoti” e “Zelig Lab” (come conduttore), e partecipa a “Italia’s Got talent” come concorrente nel 2016. A teatro, è in scena in diversi popolari musical degli ultimi vent’anni, da “Grease” a “bulli e Pupe”, da “Cantando sotto la pioggia” a “The Producers”, da “Ghost” a “My Fair Lady”. Nel suo curriculum ci sono anche film, fiction e pubblicità.

«Ho iniziato come attore comico – ricorda Phino – ma nel tempo le mie varie doti artistiche hanno preso il sopravvento. L’essere atletico e intonato è stato fondamentale per intraprendere la strada del musical. Sono anche autore di musica e parole e scrivo gran parte delle canzoni di Antonello Costa. In più ho la passione per la scultura e la pittura, non mi faccio mancare nulla». E insegna regolarmente scherma storica rinascimentale, in cui difesa personale e arte si incontrano. «Questa particolare disciplina che richiede un approccio fisico, quasi atletico – racconta – aiuta l’attore a gestire il corpo in maniera totale. Attraverso l’utilizzo della spada, il combattimento con tanto di attacchi, parate, fendenti, si acquistano degli atteggiamenti che si finisce con il trasporre poi nella recitazione e in tutto ciò che si porta in scena, i personaggi, le azioni. Diventa quindi un metodo teatrale, un addestramento allo stare in scena, a cui poi si aggiungono le battute, il contesto, la situazione, le risposte dei partner. Per evidenziare questa analogia, basti pensare che a livello schermistico si usa dire ‘botta e risposta’, termine che ancora vive nella stessa comunicazione teatrale. La scherma poi aumenta lo stato di salute perché muoversi in un certo modo, con un’arma in mano, regala al corpo vigore, elasticità e prontezza, caratteristiche che all’attore non devono mancare».

Entrando nel dettaglio, durante il corso si studiano armi (striscia, stocco, spada, fioretto…) dal Trecento al Seicento, dal Medioevo al Barocco, utilizzate tra borghi, castelli, comuni e signorie. Strumenti che possono sempre tornare utili per un attore, visto il grande successo del genere fantasy e gotico al cinema e a teatro. «Una conoscenza che qualsiasi attore dovrebbe avere nel proprio bagaglio culturale – conclude Phino –. Senza dimenticarsi mai che tutto è nato da sfide e duelli, noi siamo i figli dei vincitori, di chi ha avuto scontri e ha vinto. Si può vincere e scontrarsi in mille modi, non solo con le armi, anche con le parole, le azioni. La vita è un continuo combattimento».

Per informazioni e iscrizioni: info@accademiateatrocinema.it e 351 8524796.