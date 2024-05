Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, segnala quella che considera una criticità legata al sistema di raccolta differenziata: “Segnaliamo che per i cittadini del forese che abitano nella zona azzurra, la raccolta di carta e plastica è bisettimanale e non settimanale, come avviene nel resto della città.

La mancanza di uniformità nell’erogazione del servizio è una gravissima mancanza da parte di Hera, peggiorata dal silenzio dell’amministrazione.

Ho infatti inviato una richiesta di chiarimenti all’attenzione dell’Assessore Ortolani, il quale ad oggi ancora non ha risposto.

Non parlatemi di isola ecologica: non è questo il punto.

Tutti i cittadini pagano un servizio e tale servizio deve essere uguale in tutta la città.

In questo modo si crea una antipatica discrepanza di trattamento. Come Popolo della Famiglia chiediamo che anche nella zona del forese la raccolta di carta e plastica divenga settimanale.”