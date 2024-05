Tra i vincitori del premio «PA a colori 2024» c’è anche l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha ottenuto il riconoscimento per il progetto «Dalla carta alla nuvola». Si tratta del processo di dematerializzazione dell’intero patrimonio documentale delle pratiche edilizie dell’Unione e dei nove Comuni a essa aderenti, eseguito tra il 2022 e il 2024 per digitalizzare il procedimento amministrativo di accesso agli atti.

Il premio è promosso da Forum PA ed è stato ritirato giovedì 23 maggio al Palazzo dei congressi di Roma da Alberto Fiore, responsabile del Servizio Sistemi informativi territoriali (Sit); è stato assegnato nell’ambito dellacategoria «PA semplice», che premia l’introduzione di azioni, processi e strumenti per semplificare l’interazione con l’utenza e migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Forum PA è una società di servizi che intercetta pubbliche amministrazioni composte da figure e organizzazioni adatte a gestire il cambiamento, in grado di lasciare sperimentare i talenti che attraggono per creare valore nei confronti di cittadini e imprese. Gli ambiti del premio sono sette, come i colori e gli aggettivi con cui le pubbliche amministrazioni sono state raccontate nei tre giorni dell’evento: competenti, accoglienti, digitali, sostenibili, semplici, aperte, vicine.

Il nome del premio si ispira alla rifrazione della luce nei colori dello spettro visibile: «il prisma che spezza la narrazione classica di una pubblica amministrazione grigia, vecchia e polverosa».

Sono partner di Forum PA: Aidp PA, Asvis, Cervap, Forum diseguaglianze e diversità, Fondazione Mondo digitale, Fondazione Openpolis, Fondazione per la sostenibilità digitale, Iwa, PA social, Altis – Università cattolica del Sacro cuore.

La cerimonia è stata anche un’occasione di confronto per la delegazione di dipendenti dell’Unione, per conoscere i migliori progetti realizzati in Italia dedicati all’innovazione nella pubblica amministrazione.