“Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia e segretario regionale del movimento giovanile del PDF, interviene nel merito dei lavori di asfaltatura che stanno interessando Faenza: “È imminente il passaggio del Tour de France in città, indubbiamente una vetrina importante per Faenza.

Quello che però contestiamo come Popolo della Famiglia è appunto il concetto di vetrina: non è possibile che solo per la corsa Ciclistica siano stati eseguiti lavori di asfaltatura sulle strade interessate dal passaggio dalla tappa.

Lavori che sono stati eseguiti come prioritari, nonostante da anni i cittadini lamentino, a ragione, una situazione imbarazzante delle strade Faentine.

A questo punto viene da auspicare il passaggio di altre corse ciclistiche in città!

Scherzi a parte, è bene fare una profonda riflessione.

Vi sono arterie stradali sconnesse da anni, ancor prima dei fatti alluvionali, che non sono mai state oggetto di manutenzione.

È quindi comprensibile che i cittadini faentini si sentano presi in giro, vedendo addirittura lavori di asfaltatura svolti in orario notturno.

Come Popolo della Famiglia auspichiamo che finalmente si inizi a spingere sul tema manutenzione del manto stradale, risolvendo quelle criticità che persistono da tanti, troppi anni.

Sempre sperando che un qualche altro giro non abbia poi la priorità!”