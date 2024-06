Manifestazione pacifica degli “alluvionati arrabbiati” al passaggio del Tour de France

Gli “alluvionati arrabbiati”, così si denominano nelle loro magliette, stanno preparando una serie di iniziative. La prima, rispettando le disposizioni previste, sarà il 30 giugno al passaggio del Tour de France a Faenza dove probabilmente sosteranno in piazzale Sercognani con le loro magliette e striscioni. E’ prevista una partecipazione di oltre 100 persone. L’iniziativa parte dal comitato Borgo e Ponte Romano che, nella conferenza stampa di oggi, denunciano ritardi in tutte le procedure. Tutti possono liberamente aggregarsi e sostenere la protesta. Dai residenti nelle case popolari di via Ponte Romano, risulta che dopo 13 mesi manca ancora l’acqua calda. I cittadini sono amareggiati e delusi anche dei 6000 euro promessi per i beni mobili che non sono sufficienti a recuperare nemmeno una minima parte dei danni avuti nelle abitazioni.