Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene in merito al bando emesso dalla Regione Emilia Romagna per l’acquisto di bici elettriche: “Stona non poco – afferma Vitali – l’emissione di un bando dalla Regione, che prevede lo stanziamento di ben 9 milioni di euro per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. Una cifra importante per il triennio 2023-2025 che ha il sapore della beffa per coloro i quali si trovano in ginocchio causa alluvione. Parliamo di cittadini senza casa, senza auto, che, con grande coraggio stanno cercando di rialzarsi.

Leggendo la nota sul sito della Regione – prosegue Vitali – si apprende che sarà formalizzato prossimamente un bando grazie al quale sarà possibile erogare un contributo di solidarietà a chi, persa la propria auto o la propria moto causa l’alluvione, si trova nelle condizioni di doverne acquistare un’altra, nuova o usata che sia. In poche parole, per quello che riguarda le biciclette provvede la Regione con i propri fondi, per quello che riguarda i cittadini alluvionati invece, sarà tuto sulle spalle della solidarietà dei privati.

Dopo le schermaglie politiche tra le istituzioni del Governo e della Regione che per ora poco o nulla ha portato in dote alla comunità Romagnola ferita dall’emergenza – conclude Vitali – raccogliamo l’ennesimo sfregio ai cittadini. Non contestiamo ovviamente l’importanza del trasporto e del suo impatto sull’ambiente, quanto in termini concreti e pragmatici ci appare del tutto fuori luogo dedicare ben 9 milioni, in questo preciso momento, per tale iniziativa. Come Popolo della Famiglia Faenza rivolgiamo un appello ai Sindaci dei territori colpiti, tra cui Faenza ovviamente, affinché possano chiedere di traslare queste risorse su piani di ricostruzione ora più dirimenti.”