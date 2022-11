Infortunio al Circolo Ippico Ravennate dove oggi, intorno a mezzogiorno, è stato necessario l’intervento del 118, dopo la caduta da cavallo di un uomo. Il cavaliere, disarcionato, ha sbattuto violentemente sul terreno di campagna e sono stati quindi chiamati i soccorsi. Dapprima il fantino è stato preso in cura dal personale dell’ambulanza di Romagna Soccorso. Dopodiché, in via precauzionale, è stato predisposto il trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena. È quindi atterrato nei pressi del centro ippico l’elicottero. Il ferito ha raggiunto il mezzo in ambulanza, poi è iniziato il volo verso il centro traumatologico specializzato della Romagna dove l’uomo è arrivato con un codice di media gravità.