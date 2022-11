Decade l’obbligo vaccinale per il personale sanitario: in 37 verso il reintegro

Decade l’obbligo vaccinale per il personale sanitario contro il covid 19. Il termine precedente era fissato al 31 dicembre, ma il neo ministro della salute Orazio Schillaci ha voluto anticipare i tempi all’interno del decreto del governo Meloni. Dal 2 novembre quindi tutti gli operatori che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Sars-Cov-2 potranno quindi essere reintegrati al lavoro. Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, si parla di 37 operatori sanitari all’interno del servizio pubblico (a cui si aggiungono i lavoratori amministrativi).