E’ in programma sabato 13 dalle ore 15 in via del Pino 102, presso l’area sportiva e culturale del Villaggio del Fanciullo, l’open day del Centro Ricreativo Estivo organizzato dalla Fondazione Villaggio del Fanciullo in collaborazione con il Ravenna FC.

La partecipazione all’open day è gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza. I partecipanti potranno visitare gli spazi dedicati alle attività del CRE, conoscere il responsabile e scoprire i vari vantaggi previsti in caso di iscrizione entro il 31 maggio 2023.

La sinergia attivata fra Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo e Ravenna FC per la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi per bambini del territorio è orientata principalmente al sociale, allo scopo di offrire un punto di riferimento per i bambini che durante la stagione estiva cercano un punto di svago ed arricchimento in una struttura moderna e coinvolgente come quella di Ponte Nuovo, arricchita dall’esperienza pluriennale della società sportiva giallorossa nell’ambito dell’avviamento allo sport di giovani calciatori.

Per qualsiasi informazione in merito ai C.R.E. è possibile contattare il Responsabile del Centro Estivo, Remo Verna al numero 393-2021941 (anche tramite WhatsApp) o alla mail sport@villaggiofanciullo.org.