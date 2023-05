Alluvione: in Regione scontro fra maggioranza e minoranza sulle cause

Una commissione speciale per cercare di capire che cosa è successo. Nell’assemblea della Regione Emilia-Romagna martedì pomeriggio è andato in scena un confronto acceso fra maggioranza e opposizione sull’alluvione che ha colpito sia l’Emilia, sia la Romagna, in particolare la provincia di Ravenna. Da una parte l’evento viene ritenuto straordinario, con picchi di pioggia troppo ravvicinati in così breve tempo, dall’altra la richiesta di spiegazioni per le 200 frane in Appennino e i 15 fiumi esondati e un eventuale accertamento di responsabilità di fronte agli ingenti danni di aziende e famiglie. Una prima stima della Regione parla di 1 miliardo di euro, ma probabilmente sarà una cifra destinata a salire.