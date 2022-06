Vicolo Pasolini: episodi di vandalismi e di violenze

Vandalismi, schiamazzi, episodi di violenza in vicolo Pasolini, in pieno centro storico a Faenza. La denuncia arriva da alcuni residenti ed è stata raccolta da un’interrogazione presentata in consiglio comunale dal capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi per denunciare la serie di episodi che stanno andando a ripetersi in quest’ultimo periodo. Tuttavia, in realtà, denunce ed esposti da parte dei residenti alle forze dell’ordine non sono state presentate. La questione riguarda anche Aser poiché coinvolti anche abitazioni con persone in difficoltà.