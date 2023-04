Via libera dalla commissione consiliare al primo stralcio di lavori alla Chiesa dei Servi

Ha ottenuto il via libera dalla commissione consiliare e dovrà ora essere presentato in consiglio comunale il finanziamento del primo stralcio di lavori della Chiesa dei Servi. I fondi arrivano dai finanziamenti strutturali europei per il settennato 2021-2027 erogati dalla Regione ai territori. Fondi che normalmente sono destinati a province e città metropolitane, ma da un paio di anni anche l’Unione della Romagna Faentina è considerata a pari livello nella ridistribuzione di fondi regionali, nazionali ed europei.

Grazie quindi alle Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, arriveranno ai Comuni dell’Unione dalla Regione 8 milioni di euro. 3 milioni e 800 mila finanzieranno il recupero della Chiesa dei Servi. Poco più di 3 milioni erano già stati assegnati dal programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.