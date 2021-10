Verlicchi: “Torneremo a fare un’opposizione aggressiva in consiglio comunale”

Con il 3,86% delle preferenze ottenute, Veronica Verlicchi è fra i principali sconfitti alle ultime elezioni amministrative di ravenna. La consigliera comunale uscente, capogruppo di La Pigna, tornerà comunque in consiglio comunale dove promette un’opposizione forte come quella che l’ha contraddistinta nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda il voto dei ravennati, complessivamente sono arrivate 2.536 preferenze: 1.210 per La Pigna (1,93%), 365 per la lista del forese (0,58%), 325 per Italexit (0,52%), 218 per Ravenna s’è desta (0,35%), 191 per Noi per i lidi (0,31%).