“L’esperienza della seconda Giunta Ranalli, cui ha partecipato la nostra esponente Maria Pia Galletti si è definitivamente conclusa. Sono stati anni intensi e anche sfortunati ove, oltre alle normali attività di un assessorato, è stato necessario fronteggiare anche l’emergenza Covid-19 e, fra il maggio e luglio dell’anno scorso prima l’alluvione che ha colpito principalmente, ma non solo, il centro cittadino e poi un tornado che ha colpito il forese.

Tanti sono i progetti messi in campo da Maria Pia, dal mantenimento e potenziamento dell’ospedale di Lugo al notevole incremento della raccolta differenziata, dalla messa a dimora di oltre mille alberi all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, dal programma di educazione ambientale al progetto Ludo in Lugo nei parchi, tanto per citarne qualcuno.

Per questo ringraziamo pubblicamente Maria Pia per quello che ha fatto e sappiamo che metterà a frutto la sua esperienza per aiutarci nei prossimi 5 anni.

Inizia adesso una nuova esperienza con la Giunta di Elena Zannoni cui parteciperà il nostro assessore Fausto Bordini che, oltre all’ambiente, di cui fu già assessore nella prima Giunta Cortesi, si aggiungono anche le deleghe al decentramento e ai servizi sociali, settore in cui sappiamo che Fausto è dal punto di vista professionale estremamente preparato.

Ci auguriamo che questi 5 anni siano proficui e ci impegniamo a garantire il nostro aiuto e il nostro sostegno a Fausto Bordini e all’intera giunta di cui fa parte.”