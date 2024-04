Nella tarda mattinata di venerdì 19 è in programma il ripristino della circolazione tra i due nuclei storici della città, il centro storico e il Borgo Durbecco attraverso il ponte del tipo Bailey recentemente realizzato e lungo il Ponte delle Grazie oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria che ha portato a rinforzare la struttura gravemente indebolita dalle alluvioni di maggio 2023.

Prima della riapertura al traffico è in programma un momento al quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e della Struttura commissariale alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione. La breve cerimonia prenderà il via alle 11.30, dal parcheggio di via Renaccio nei pressi della rampa di accesso al Ponte Bailey, con la benedizione della nuova struttura in metallo da parte del Vicario della Diocesi di Faenza e Modigliana, Rev.do don Michele Morandi. A cerimonia ultimata verrà aperta la circolazione sia sul Ponte Bailey che sul Ponte delle Grazie.

La viabilità nella zona dei due ponti si svilupperà con le seguenti modalità:

in via Renaccio, all’intersezione con via Lapi, circolazione regolata dalla rotatoria. Ponte Bailey: senso unico di marcia per i veicoli a motore con direzione Bologna – Forlì (dal centro verso il Borgo) con limite massimo di velocità di 30 Km/h. Transito vietato a pedoni, velocipedi, veicoli con massa superiore a 10 tonnellate, veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 8 metri. In via Torretta, limite massimo di velocità di 30 Km/h; divieto di transito per tutti i veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate eccetto minibus. In piazza Lanzoni, nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 13 (nella zona delle attività commerciali), senso unico di marcia con direzione Bologna–Forlì. Ponte delle Grazie: senso unico di marcia per i veicoli a motore con direzione Forlì–Bologna (dal Borgo verso il centro) con limite massimo di velocità di 30 Km/h; divieto di transito per i veicoli con portata massima superiore a 3,5 tonnellate eccetto minibus. Il traffico di pedoni e biciclette continuerà a essere assicurato lungo il Ponte delle Grazie secondo la nuova segnaletica.