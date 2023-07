“La decisione dell’azienda partecipata Ravenna Farmacie di aprire una nuova Farmacia nella frazione di Casemurate, a parere del Gruppo Repubblicano, pare essere superflua rispetto le necessità di quel territorio, il quale oggi è costretto a muoversi per tutti i beni di prima necessità a partire dal pane.

Non si ravvisa il bisogno, di investire e utilizzare denaro pubblico per dare un servizio già ampiamente soddisfatto nella zona dalle altre 5 farmacie private, (San Zaccaria 3.4 km , Castiglione 4.9 km , Carpinello , San Pietro in Campiano , Pisignano 8 km )

Pertanto , esprimeremo il nostro voto contrario nella commissione di oggi e nella seduta di consiglio comunale il 3 agosto , invitando L’azienda partecipata a tornare sulle proprie decisioni concentrandosi nel dare risposta piuttosto a quei territori comunali dove non potendo intervenire l’iniziativa privata é necessario dare un servizio ai cittadini, inoltre rimarchiamo il nostro impegno per realizzare l’annosa richiesta che venga collegata la frazione con i centri sui limitrofi più densamente abitati tramite una ciclabile e che si crei nell’area antistante l’ex scuola primaria un parco giochi per bambini , in più cercheremo una soluzione per dare altre attività compatibili con le logiche di mercato della frazione che non gode , fortunatamente ,del traffico di Via Cervese”.