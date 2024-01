“Ieri 23/01/2024 in Consiglio Comunale si è discusso un mio Ordine del Giorno con cui si chiedeva di intitolare i giardini della ex Caserma DANTE ALIGHIERI alla Medaglia d’Oro al Valor Militare CORRADO VIALI.

Corrado Viali, artigliere, era caduto eroicamente nel 1942 meritando la Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente motivazione:

Capo pezzo di eccezionale ardimento, durante un attacco, pure essendo violentemente controbattuto dal tiro avversario, prendeva posizione allo scoperto e si prodigava per battere gli obiettivi indicatigli. Caduto con il puntatore, ne deponeva la salma accanto al cannone e sostituiva il compagno senza rallentare l’azione di fuoco. Colpiti successivamente altri tre serventi, di cui uno a morte, ricuperava le spoglie del caduto, rincuorava i feriti e tornava, impavido, al proprio posto di combattimento incitando con l’esempio i due superstiti a non desistere dalla lotta. Colpito e distrutto il pezzo da una nuova raffica nemica, cadeva da prode con i due compagni affratellati in un ultimo supremo abbraccio sul cannone. – Got el Meruah (A.S.), 28 maggio 1942.

Purtroppo l’Ordine del Giorno da me presentato è stato bocciato, nonostante non avesse alcun intento polemico o strumentale. Era mia intenzione onorare degnamente questo eroico artigliere dedicandogli uno spazio adeguato all’interno della caserma Dante Alighieri che per 50 anni ha ospitato un Reggimento di Artiglieria.

In Consiglio Comunale la sinistra ravennate ha superato se stessa riuscendo a bocciare il mio documento con il pretesto di intitolare i giardini della ex Caserma a Francesca da Rimini quale esempio di donna vittima di femminicidio (!) ….. Davvero un percorso mentale estremamente macchinoso che mi rifiuto di capire, ma tant’è….

In realtà l’unica vera ragione, l’unica reale motivazione è davvero di una semplicità sconcertante… Bocciare le proposte che vengono dall’Opposizione in Consiglio Comunale, sempre e comunque, di qualunque cosa si tratti, punto. Meglio ancora se vengono bocciate le proposte di Fratelli d’Italia….

Lo hanno già fatto tante altre volte, continueranno a farlo ancora.

Con buona pace dei tanti Cittadini che credono ancora che chi amministra la nostra Città debba lavorare per il bene comune e non solo per il proprio tornaconto politico.”

dr. Renato Esposito

Vice Capogruppo Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna