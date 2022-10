Vasca di laminazione della Lotras: il Comune rassicura, ma rimangono dubbi di cittadini e associazioni

Il bacino di laminazione fra via Corgin e via Manzuta, dove si accumularono le acque dello spegnimento dell’incendio della Lotras, non è contaminato e il materiale al suo interno non rientra fra i rifiuti tossici. L’assessore all’ambiente Luca Ortolani ha risposto indirettamente in consiglio comunale a cittadini e associazioni che in queste settimane avevano focalizzato la propria attenzione sulla vasca alle spalle dello stabilimento Tampieri. Tuttavia i dubbi di privati e associazioni rimangono.