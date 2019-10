Da lunedì 28 ottobre sarà il Ristorante Primo Piano by Marchesini a far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del nostro territorio, sposandole con ottimi vini locali. Si tratta del sesto appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete – 22° edizione”. Sono dieci i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa: ogni ristorante proporrà per sette giorni menù preparati secondo la tradizione oppure attraverso la ricerca, l’innovazione e l’interpretazione di ricette tradizionali, ma sempre con l’intento di esaltare i prodotti del territorio, per un totale di 70 serate.

RISTORANTE PRIMO PIANO by Marchesini – Via Mazzini 2 – Ravenna

tel. 0544/212309 • www.ristorantemarchesiniravenna.it

Menù

Tortino di alici con pinoli e crema di zucca

Passatelli in brodetto di povarazze e salicornia

Ravioli di asparagina al tartufo di pineta e guanciale coppato abbrustolito

Arrosto di fagiano alle bacche di ginepro con purea di patate e sfiandrine grigliate

Semifreddo al mascarpone variegato al lampone con croccantino di noci

VINI

Famoso Igt Tre Re

Cà More Igt Tre Re

Re Santo Passito Tre Re

Acqua – Caffè