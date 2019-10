Il Torconca ci prova con Brighi che conclude alto una combinazione veloce, mentre il Faenza replica prima con Cisterni che di testa gira a lato un buon cross di Ragazzini, poi con un tiro alto di Albonetti. La squadra ospite ha una opportunità su calcio di punizione dal limite, ma il bomber Pasolini spedisce alto. Il Faenza prova a forzare il ritmo e Chiarini, chiudendo una pregevole iniziativa con assist di Cisterni, si rende protagonista di una spettacolare mezza rovesciata che non ha fortuna. Il tema non cambia a inizio ripresa con la squadra di Moregola che colleziona corner, ma poi rischia in contropiede quando Mani colpisce l’esterno della rete. Il Torconca è pericoloso prima con Casoli che tira sopra la traversa, poi con un colpo di testa di Musabelliu che di testa impegna Ravagli in una deviazione in angolo.

Il portiere faentino è poi bravissimo a respingere di piede in uscita sulla conclusione di Pasolini lanciato a rete in una azione di contropiede. Gli ultimi minuti sono tutti del Faenza che spinge alla ricerca del gol, costruendo due occasioni con Chiarini e Pietro Lanzoni.

Faenza-Torconca Cattolica 0-0

Faenza: Ravagli, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Selleri (31′ st F. Lanzoni), Ferraresi, Montemaggi (17′ st Salazar), Errani (20′ st Bertoni), Cisterni (32′ st P. Lanzoni), Missiroli (43′ st L. Franceschini), Chiarini. A disp.: Tassinari, Spada, Venturelli, Navarro. All. Moregola

Torconca Cattolica: Hysa, Averhoff, Di Addario, Harrach, Franciosi, Musabelliu, Ferrani, Casoli, Pasolini, Brighi (25 ‘ st Filippucci), Mani. A disp.: Mancini, Guenci, Franca, Tombari, Cugnigni, Ortolani, Galeazzi. All Vergoni squalificato in panchina D’Alessandro

Arbitro: Gianni di Reggio Emilia – assistenti: Marras e Topo di Cesena

Recupero: 0′-6′

Angoli: 4-2